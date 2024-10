Lanazione.it - Quarant’anni da pediatra. “Stagione bellissima”. In pensione sì ma... “La Dynamo mi aspetta”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pistoia, 9 ottobre 2024 – Anno 1984, quartiere di Porta San Marco. Negli ambulatori medici della Farmacia di zona si affacciava per la prima volta alla professione, al servizio della comunità, una giovanedopo è arrivato il momento di salutare i tantissimi piccoli pazienti – migliaia, davvero – che hanno incontrato la professionalità, l’umanità e la gentilezza della dottoressa Manuela Canigiani. Il primo ottobre 2024 per lei è infatti arrivato il tempo del riposo:. Un lungo periodo in servizio alle Fornaci, poi al Centro Manzoni, sopra la Farmacia Comunale 2, sempre vestendo il camice delladi famiglia, sempre cercando di dispensare fiducia. Un’attività che ha condotto con immutata passione anno dopo anno, risultato di un desiderio che la dottoressa Canigiani aveva già chiaro in età scolare.