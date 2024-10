"Public speaking": il workshop formativo condotto da Clif Imperato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il workshop in Public speaking si terrà il 9 e 10 novembre 2024, presso la sala di Limina Teatro in Via Sant’ Antonio Abate 1/C-Avellino e sarà condotto da Clif Imperato (Attore, Arte Teatro Terapista, formatore, regista).Limina Teatro rinnova l’appuntamento con il ciclo di workshop formativi Avellinotoday.it - "Public speaking": il workshop formativo condotto da Clif Imperato Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilinsi terrà il 9 e 10 novembre 2024, presso la sala di Limina Teatro in Via Sant’ Antonio Abate 1/C-Avellino e saràda(Attore, Arte Teatro Terapista, formatore, regista).Limina Teatro rinnova l’appuntamento con il ciclo diformativi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coldiretti celebra 80 anni di storia con il Presidente della Repubblica - Una giornata importante per celebrare la nascita della nostra Coldiretti, iniziata da un sogno di Paolo Bonomi che, nel 1944, seppe trasformare in realtà per dare dignità, diritti, riconoscimento econ ... (padovanews.it)

Non solo prosa a Sarzana: tornano “I Piccoli Impavidi” e le altre rassegne degli Scarti - Un ricco calendario di appuntamenti completa la proposta artistica e culturale del Teatro Impavidi, che anche quest’anno non si limita al cartellone di prosa. Il teatro sarzanese infatti aprirà le por ... (liguria24.it)

Al via il Corso di teatro condotto da Barbara Corradini per giovani e adulti - Riparte a ottobre il CORSO DI TEATRO per GIOVANI e ADULTI condotto da Barbara Corradini. Il corso si terrà ogni lunedì, dalle 19,30 alle 21,30, presso la sala grande del Circolo di Cibeno Pile, in via ... (temponews.it)