Piantedosi | Quest’anno 9 633 manifestazioni Dai gruppi estremisti violenze per creare un clima di tensione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Numeri alla mano, il ministro dell’Interno Matteoha smentito gli allarmi sulla presunta repressione del dissenso in Italia, rivendicando insieme la correttezza di alcune decisioni assunte per garantire la sicurezza di manifestanti e cittadini, anche a fronte dell’esistenza di “comportamenti e azioni mirati aundi“. L’occasione per tracciare un quadro e fare un bilancio di quanto sta accadendo nelle piazze italiane, con particolare riferimento alle proteste pro Pal, è stato il Question Time alla Camera sulla prevenzione e il contrasto dellenei confronti delle forze dell’ordine, anche in relazione agli incidenti che si sono verificati in occasione delle ultimepro Palestina.