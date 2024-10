Ilrestodelcarlino.it - Paura in viale Panoramica. Albero crolla e strada chiusa per oltre due ore

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Nives Concolino Tragedia sfiorata ieri mattina a Riccione. Non erano ancora le 7 e il sole doveva ancora sorgere, quando un grosso pino pluridecennale èto su, invadendo entrambe le carreggiate e i due marciapiedi, solitamente abbastanza frequentati. È successo in prossimità dell’incrocio conXIX Ottobre nell’angolo dell’omonimo parcheggio. È un miracolo che non siano stati registrati danni a persone o cose, quell’arteria che da corso Fratelli Cervi arriva fino alla ferrovia è infatti molto frequentata, a quell’ora però il traffico è ancora scarso e questo ha contribuito a evitare il peggio.