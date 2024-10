Orban finisce il discorso al Parlamento europeo e sinistra intona "Bella ciao", Metsola li riprende: "Non siamo all'Eurovision" - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'intervento di Viktor Orban al Parlamento europeo ha fatto discutere, nel bene e nel male. Una scena però è diventata virale, ed è quella della sinistra di Left che canta "Bella ciao" dopo la fine del discorso del premier ungherese. Il coro "antifascista" degli eurodeputati è stato però smorzato da Ilgiornaleditalia.it - Orban finisce il discorso al Parlamento europeo e sinistra intona "Bella ciao", Metsola li riprende: "Non siamo all'Eurovision" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'intervento di Viktoralha fatto discutere, nel bene e nel male. Una scena però è diventata virale, ed è quella delladi Left che canta "" dopo la fine deldel premier ungherese. Il coro "antifascista" degli eurodeputati è stato però smorzato da

