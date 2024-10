Orban attacca Ilaria Salis a Strasburgo: “Tu non puoi parlare di diritti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Violento attacco del premier ungherese Viktor Orbán a Ilaria Salis durante il suo intervento al Parlamento Europeo, a Strasburgo. Il Premier ungherese ha espresso le sue ben note opinioni contro l’immigrazione, decidendo poi di rivolgersi direttamente all’eurodeputata italiana. Un attacco che ha sollevato polemiche e diviso le forze politiche presenti in aula. Le Dichiarazioni di Orbán Nel suo discorso, Orbán ha sostenuto che le migrazioni irregolari siano collegate a un aumento di antisemitismo, violenza sulle donne e omofobia, sottolineando la necessità di proteggere i confini esterni dell’Unione Europea. “Se permettiamo a qualcuno di entrare”, ha dichiarato il leader magiaro, “non possiamo mai rimandarlo a casa”. Orban ha quindi rimarcato l’importanza di esercitare un controllo rigoroso sugli ingressi nel territorio europeo. Thesocialpost.it - Orban attacca Ilaria Salis a Strasburgo: “Tu non puoi parlare di diritti” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Violento attacco del premier ungherese Viktor Orbán adurante il suo intervento al Parlamento Europeo, a. Il Premier ungherese ha espresso le sue ben note opinioni contro l’immigrazione, decidendo poi di rivolgersi direttamente all’eurodeputata italiana. Un attacco che ha sollevato polemiche e diviso le forze politiche presenti in aula. Le Dichiarazioni di Orbán Nel suo discorso, Orbán ha sostenuto che le migrazioni irregolari siano collegate a un aumento di antisemitismo, violenza sulle donne e omofobia, sottolineando la necessità di proteggere i confini esterni dell’Unione Europea. “Se permettiamo a qualcuno di entrare”, ha dichiarato il leader magiaro, “non possiamo mai rimandarlo a casa”.ha quindi rimarcato l’importanza di esercitare un controllo rigoroso sugli ingressi nel territorio europeo.

