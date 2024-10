Open Arms, i parlamentari della Lega in piazza a Palermo per sostenere il ministro Salvini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I parlamentari della Lega saranno in piazza a Palermo, il 18 ottobre, per manifestare solidarietà al vicepremier e ministro Matteo Salvini che invece sarà nell'aula bunker del carcere Pagliarelli dove è in programma l'arringa difensiva del suo avvocato, Giulia Bongiorno, nell'ambito del processo Palermotoday.it - Open Arms, i parlamentari della Lega in piazza a Palermo per sostenere il ministro Salvini Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Isaranno in, il 18 ottobre, per manifestare solidarietà al vicepremier eMatteoche invece sarà nell'aula bunker del carcere Pagliarelli dove è in programma l'arringa difensiva del suo avvocato, Giulia Bongiorno, nell'ambito del processo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open arms : parlamentari Lega a Palermo per udienza Salvini - Lo fa sapere la Lega. "La manifestazione della Lega ribadirà che la difesa dell'Italia non è un reato, senza aizzare la piazza in modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell'attuale europarlamentare ... (Liberoquotidiano.it)

Open arms : Lega - il 18/10 i parlamentari in piazza a Palermo - Lo fa sapere il partito in una nota aggiungendo che "la manifestazione della Lega ribadirà che la difesa dell'Italia non è un reato, senza aizzare la piazza in modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado ... (Quotidiano.net)

Fine vita - Salvini concede la libertà di coscienza a parlamentari e consiglieri regionali della Lega - Il Consiglio Regionale Veneto ha votato, hanno vinto i no, dal mio punto di vista avrei votato anch’io in quel senso lì», aveva chiarito Salvini prendendo così le distanze dalle posizioni progressiste di Zaia. La legge promossa dall’associazione “Luca Coscioni” è ora all’esame delle commissioni ... (Open.online)