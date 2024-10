Nomine Rai, la maggioranza non va in Vigilanza facendo saltare la plenaria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La maggioranza non si è presentata nella riunione plenaria della commissione di Vigilanza Rai convocata per decidere la data della votazione sulla presidenza dell’azienda, facendo così mancare il numero legale. La seduta è stata quindi annullata e in serata si terrà un nuovo ufficio di presidenza della Vigilanza per fissare una nuova riunione in cui ratificare la nomina di Simona Agnes a presidente della Rai. Per Stefano Graziano, capogruppo del Pd in commissione, è un «fatto molto grave»: «Non è mai successo in precedenza di non procedere a un atto dovuto. C’è la volontà di bloccare la Vigilanza Rai. Lo avevamo detto, e siamo stati facili profeti, che bisognava prima procedere alla riforma della legge e poi alla nomina del cda». Lettera43.it - Nomine Rai, la maggioranza non va in Vigilanza facendo saltare la plenaria Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lanon si è presentata nella riunionedella commissione diRai convocata per decidere la data della votazione sulla presidenza dell’azienda,così mancare il numero legale. La seduta è stata quindi annullata e in serata si terrà un nuovo ufficio di presidenza dellaper fissare una nuova riunione in cui ratificare la nomina di Simona Agnes a presidente della Rai. Per Stefano Graziano, capogruppo del Pd in commissione, è un «fatto molto grave»: «Non è mai successo in precedenza di non procedere a un atto dovuto. C’è la volontà di bloccare laRai. Lo avevamo detto, e siamo stati facili profeti, che bisognava prima procedere alla riforma della legge e poi alla nomina del cda».

