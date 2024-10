"Noi balneari siamo pronti alle barricate" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FORTE DEI MARMI (Lucca) Alla seconda assemblea promossa dal sindacato dei balneari sul territorio regionale (lunedì la prima ‘puntata’ a Grosseto) l’atmosfera è, se possibile, ancora più incandescente. In una Villa Bertelli gremita di operatori del settore arrivati da tutta la Versilia – un’area che, da sola, vanta oltre 400 imprese balneari – è stato fatto il punto sulla ’situazione delicata’ che si è determinata con il ‘Decreto infrazioni’. Di fatto, i balneari si sentono traditi dal governo su cui, alle ultime elezioni, avevano riversato le speranze. Lanazione.it - "Noi balneari siamo pronti alle barricate" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FORTE DEI MARMI (Lucca) Alla seconda assemblea promossa dal sindacato deisul territorio regionale (lunedì la prima ‘puntata’ a Grosseto) l’atmosfera è, se possibile, ancora più incandescente. In una Villa Bertelli gremita di operatori del settore arrivati da tutta la Versilia – un’area che, da sola, vanta oltre 400 imprese– è stato fatto il punto sulla ’situazione delicata’ che si è determinata con il ‘Decreto infrazioni’. Di fatto, isi sentono traditi dal governo su cui,ultime elezioni, avevano riversato le speranze.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spiagge - Cna Balneari : “Siamo insoddisfatti” - Se da un lato, infatti, la continuità delle attuali concessioni fino al 30 settembre del 2027 è positiva, i criteri previsti per il nuovo assetto non tutelano le imprese al momento attive”. ROMA – “Il provvedimento sulle concessioni balneari adottato dal consiglio dei ministri non ci soddisfa. Lo ... (Lopinionista.it)

Sciopero balneari - siamo alla fiera dell’assurdo - Potere mediatico e potere politico, ancora una volta, si mostrano perfettamente allineati col potere economico. L’altro nodo ha a che fare con i dipendenti. È quanto accade già oggi in altri Paesi europei. Nell’interesse di questa piccola ma influente lobby. Ancora più bassa l’incidenza per il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Balneari - a Nordest niente agitazione : «Siamo riusciti a fare le gare ma ora Roma si muova» - VENEZIA - A Nordest l'agitazione annunciata da Fipe Concommercio e Fiba Confesercenti per domani (con la ritardata apertura degli ombrelloni) potrebbe restare lettera morta - almeno nella... (Ilgazzettino.it)

Balneari - a Nordest niente agitazione : ««Siamo riusciti a fare le gare ma ora Roma si muova» - VENEZIA - A Nordest l'agitazione annunciata da Fipe Concommercio e Fiba Confesercenti per domani (con la ritardata apertura degli ombrelloni) potrebbe restare lettera morta - almeno nella... (Ilgazzettino.it)