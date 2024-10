Napoli, evasione scolastica in calo in città (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lieve decremento della dispersione scolastica nella scuola primaria a Napoli, in quanto gli alunni non ammessi alle classi superiori sono risultati 208 a fronte dei 281 dell'anno 2022/2023. Ilmattino.it - Napoli, evasione scolastica in calo in città Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lieve decremento della dispersionenella scuola primaria a, in quanto gli alunni non ammessi alle classi superiori sono risultati 208 a fronte dei 281 dell'anno 2022/2023.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dispersione scolastica in calo a Napoli e provincia : i dati incoraggianti - Buone notizie per quanto concerne la dispersione scolastica. . . . In controtendenza con gli ultimi anni, dove si registravano dati preoccupanti rispetto al resto d'Italia, a Napoli e provincia come enunciato stamane in Prefettura il prefetto Michele di Bari, si registra un miglioramento incoraggiante. (Napolitoday.it)

Napoli - dispersione scolastica in calo : i dati del prefetto Michele di Bari - I dati illustrati dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito alla dispersione scolastica nel capoluogo campano. Nella scuola primaria, nel Comune di Napoli, la dispersione scolastica ha subito un lieve decremento, in quanto gli alunni non ammessi alle classi superiori sono risultati 208 a fronte dei 281 dell’anno 2022/2023. (2anews.it)

Dispersione scolastica - a Napoli è ancora alta - soprattutto alle elementari : “Ancora 200 bimbi non vanno a scuola” - Il report sulla dispersione scolastica, relativo a Napoli e alla sua Area Metropolitana e basato sugli scrutini del biennio 2022-2023 e 2023-2024, è stato presentato oggi in Prefettura.Continua a leggere . (Fanpage.it)