Napoli – Antonio Conte si conferma l'uomo della svolta, la squadra può lottare per il vertice (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il campionato in pausa prepara il Napoli a un periodo impegnativo al rientro, che definirà con chiarezza le reali ambizioni della squadra partenopea I dubbi sono veramente pochi e, mettendo da parte ogni superstizione, possiamo affermare e credere che questo Napoli lotterà per il titolo. Molto probabilmente, la corsa allo scudetto sarà una questione tra Napoli e Inter, con la Juventus a fare da terzo incomodo, ma sembra un passo indietro. Il Milan ha il potenziale, ma manca di continuità, e Fonseca non sembra adatto a competere per il vertice. Antonio Conte si conferma l'uomo della svolta del Napoli, che giustifica il grande e lungimirante investimento fatto da Aurelio De Laurentiis La sua carriera insegna che una volta raggiunto il primo posto, difficilmente lo lascia.

