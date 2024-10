.com - Motociclismo / Saltarelli vince in Coppa Italia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chiusura in bellezza per il senigalliese su Ducati: ora il pilota, 39 anni, dovrà decidere il suo futuro SENIGALLIA, 9 Ottobre 2024 – Simonechiude in bellezza e guarda avanti, senza alcuna voglia di appendere il casco al muro. Il pilota senigalliese, classe 1985, nello scorso weekend ha vinto il Gran premio di Misano Adriatico valido per la, terminando al meglio la stagione che lo aveva visto, in precedenza chiudere al sesto posto il campionatono velocità superbike e al quarto il mondiale endurance. A Misanoha corso e vinto insu Ducati, una moto con cui aveva già gareggiato nel recente passato prima di passare alla Honda in seguito a problematiche palesate dall’elettronica: una sorta di ritorno di fiamma con la casana.