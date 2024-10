Morto Giuliano Graniti, il pianista di fama internazionale si spegne a soli 36 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La musica piange la scomparsa di Giuliano Graniti, pianista di fama internazionale, Morto a soli 36 anni a causa di una rara malattia. La comunità di Mesagne, in provincia di Brindisi, è stata profondamente colpita dalla notizia, che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi concittadini e nel mondo musicale. Graniti viveva da anni negli Stati Uniti, dove aveva conseguito il titolo di Dottore in Arti Musicali e si era esibito nei teatri più prestigiosi, conquistando un pubblico internazionale con il suo straordinario talento. La triste notizia e il cordoglio della comunità Ad annunciare la scomparsa di Giuliano Graniti è stato il sindaco di Mesagne, Toni Mattarelli, che ha voluto esprimere il dolore di tutta la comunità con un toccante messaggio: “Giuliano Graniti, uomo straordinario e musicista di eccezionale talento, non c’è più”. Urbanpost.it - Morto Giuliano Graniti, il pianista di fama internazionale si spegne a soli 36 anni Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La musica piange la scomparsa didi36a causa di una rara malattia. La comunità di Mesagne, in provincia di Brindisi, è stata profondamente colpita dalla notizia, che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi concittadini e nel mondo musicale.viveva danegli Stati Uniti, dove aveva conseguito il titolo di Dottore in Arti Musicali e si era esibito nei teatri più prestigiosi, conquistando un pubblicocon il suo straordinario talento. La triste notizia e il cordoglio della comunità Ad annunciare la scomparsa diè stato il sindaco di Mesagne, Toni Mattarelli, che ha voluto esprimere il dolore di tutta la comunità con un toccante messaggio: “, uomo straordinario e musicista di eccezionale talento, non c’è più”.

