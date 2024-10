"Morselli, basi del declino. Serve un piano Marshall" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "La leggenda narra che, quando la moglie di Socrate al culmine di un litigio, gli rovesciò dalla finestra una secchiata d’acqua fredda, il filosofo esclamò "tanto tuonò che piovve!" Stavolta, l’acqua gelata sui lavoratori l’ha versata Berco. E senza nessun furioso litigio. Eppure, da anni il tuono si sente! Bastava verificare, quanta Cassa Integrazione è stata fatta negli ultimi anni o quanti lavoratori più o meno "spintaneamente" sono stati espulsi dall’azienda. In 12 anni le produzioni si sono ridotte ad un terzo e gli addetti sono la metà. Ora Berco ha chiesto ulteriori 480 licenziamenti! Berco in questi anni ha fatto un restyling: una nuova facciata, un nuovo centro di progettazione a vista, il rifacimento del logo. Assieme alle Istituzioni Locali e alle forze dell’ordine, si sono tagliati nastri e torte, brindando ad un radioso futuro. Ilrestodelcarlino.it - "Morselli, basi del declino. Serve un piano Marshall" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "La leggenda narra che, quando la moglie di Socrate al culmine di un litigio, gli rovesciò dalla finestra una secchiata d’acqua fredda, il filosofo esclamò "tanto tuonò che piovve!" Stavolta, l’acqua gelata sui lavoratori l’ha versata Berco. E senza nessun furioso litigio. Eppure, da anni il tuono si sente! Bastava verificare, quanta Cassa Integrazione è stata fatta negli ultimi anni o quanti lavoratori più o meno "spintaneamente" sono stati espulsi dall’azienda. In 12 anni le produzioni si sono ridotte ad un terzo e gli addetti sono la metà. Ora Berco ha chiesto ulteriori 480 licenziamenti! Berco in questi anni ha fatto un restyling: una nuova facciata, un nuovo centro di progettazione a vista, il rifacimento del logo. Assieme alle Istituzioni Locali e alle forze dell’ordine, si sono tagliati nastri e torte, brindando ad un radioso futuro.

