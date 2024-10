Montecitorio: question time con i ministri Nordio, Ciriani e Valditara (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giuseppe ValditaraROMA – Si svolgerà oggi, 9 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative normative volte a rivedere il cosiddetto interrogatorio preventivo alla luce delle criticità emerse da recenti notizie di stampa (D’Orso – M5S). Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro degli Affari esteri – sulle iniziative diplomatiche volte a garantire la sicurezza dei giornalisti italiani all’estero, con particolare riferimento alla vicenda dei giornalisti Rai incriminati in Russia (Faraone – IV-C-RE). Lopinionista.it - Montecitorio: question time con i ministri Nordio, Ciriani e Valditara Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) GiuseppeROMA – Si svolgerà oggi, 9 ottobre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Carlo, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative normative volte a rivedere il cosiddetto interrogatorio preventivo alla luce delle criticità emerse da recenti notizie di stampa (D’Orso – M5S). Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro degli Affari esteri – sulle iniziative diplomatiche volte a garantire la sicurezza dei giornalisti italiani all’estero, con particolare riferimento alla vicenda dei giornalisti Rai incriminati in Russia (Faraone – IV-C-RE).

Montecitorio - question time con il ministro Salvini - . ROMA – Si svolgerà oggi, 2 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. L'articolo Montecitorio, question time con il ministro Salvini sembra essere il primo su L'Opinionista. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponderà a interrogazioni sul progetto di realizzazione della ... (Lopinionista.it)

Montecitorio - question time con i ministri Tajani e Ciriani - . ROMA – Si svolgerà oggi, 2 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponderà a interrogazioni sulle iniziative umanitarie a favore della popolazione civile vittima dei conflitti in corso in Libano e a Gaza (Barelli ... (Lopinionista.it)

Montecitorio : question time con i ministri Pichetto Fratin - Piantedosi - Calderone - Ciriani e Giuli - Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto), risponderà a interrogazioni sulle misure per il contrasto del fenomeno dei blocchi di protesta ai poli logistici della grande distribuzione organizzata (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sulle iniziative volte alla dotazione di un codice identificativo e di dispositivi di videosorveglianza per le forze dell’ordine impegnate in servizi di mantenimento ... (Lopinionista.it)