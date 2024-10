Mo: Idf, 'lanciati 90 razzi in 8 minuti dal Libano verso il nord di Israele' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) - "In seguito agli allarmi attivati ??tra le 16,41 e le 16,49 nell'Alta Galilea, nella Galilea occidentale e nel Golan meridionale, sono stati rilevati circa 90 lanci provenienti dal Libano, alcuni dei quali sono stati intercettati dall'Aeronautica Militare". Lo ha scritto su X l'esercito israeliano. L'Idf ha inoltre reso noto di aver attaccato e distrutto il lanciatore da cui sono partiti i razzi che si sono abbattuti nell'area di Kiryat Shmona alle 14,16. Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, 'lanciati 90 razzi in 8 minuti dal Libano verso il nord di Israele' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) - "In seguito agli allarmi attivati ??tra le 16,41 e le 16,49 nell'Alta Galilea, nella Galilea occidentale e nel Golan meridionale, sono stati rilevati circa 90 lanci provenienti dal, alcuni dei quali sono stati intercettati dall'Aeronautica Militare". Lo ha scritto su X l'esercito israeliano. L'Idf ha inoltre reso noto di aver attaccato e distrutto il lanciatore da cui sono partiti iche si sono abbattuti nell'area di Kiryat Shmona alle 14,16.

