Met Gala 2025 il tema sarà il Black Style | chi affiancherà Anna Wintour

Il MET Gala 2025 celebra la moda afroamericana: il tema dell'evento, in calendario il prossimo 5 maggio, sarà infatti Superfine: Tailoring Black Style. La serata, che anticipa l'omonima mostra del Costume Institute, accenderà i riflettori sulla figura del dandy nella cultura afroamericana. Il Black Style sarà il tema del MET Gala 2025 Si scaldano i motori (e i flash dei fotografi) in attesa del MET Gala, l'evento mondano di raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum di New York. È stato infatti reso noto il tema della serata, che, come consuetudine, anticipa l'annuale mostra dedicata alla moda nel celebre museo americano: si tratta di Superfine: Tailoring Black Style, ovvero un omaggio allo stile maschile afroamericano. In particolare, il focus sarà sulla figura del dandy e sull'importanza dell'abbigliamento nella formazione delle identità Nere.

