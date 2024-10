Ilfattoquotidiano.it - Meloni promette: “Non alzeremo le tasse agli italiani”. E attacca: “Lo facevano i governi di centrosinistra”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini: è falso. Questo lodi sinistra, noi lele abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia, in un video sui social. L'articolo: “Nonle”. E: “Lodi” proviene da Il Fatto Quotidiano.