Ilfattoquotidiano.it - Mazda CX-80, la prova de Il Fatto.it – Il grande sport utility alla giapponese – FOTO

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’erano una volta le monovolume. E adesso non ci sono più. Forse. Perché l’idea – l’esigenza? – di una vettura multispazio, oltre che multifunzione e, già che ci siamo, anche multisoluzione, intesa come offerta di alimentazione, è rimasta. Anzi probabilmente si è rinforzata, almeno dalle nostre parti, dove la possibilità di avere più di una macchina in famiglia è diventata quasi un lusso. Con questa vaga sensazione di deja vu, siamo saliti a bordo della nuovaCX-80 per il primo test drive dopo averla vista a Roma e a Torino. Sia chiaro, qui siamo nel campo dei grandi Suv, più che grandi imponenti, con i suoi quasi 5 metri (4.995 cm), il secondo della famiglia di Hiroshima dopo il CX-60. Ma per capirlo meglio, prima di metterci al voltante abbiamo voluto testarlo in quella che è la sua autentica novità: lo spazio.