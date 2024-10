Mattarella: “garantire uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione della Fao Imolaoggi.it - Mattarella: “garantire uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioricevendo al Quirinale una delegazione della Fao

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella : "Il lavoro è una risorsa chiave - garantire giustizia sociale e coesione" - Il progressivo ritiro delle truppe naziste lasciava dietro di se' una drammatica scia di stragi" e "contemporaneamente prendeva forza il movimento di Resistenza al fascismo che, con il regime della Repubblica Sociale Italiana, era complice della ferocia nazista", ha detto Mattarella. Presente anche ... (Agi.it)

Mattarella sul lavoro : “Il mercato deve garantire giustizia sociale” - Per Mattarella, il lavoro è un elemento cardine dell'ordinamento costituzionale dell'Italia L'articolo Mattarella sul lavoro: “Il mercato deve garantire giustizia sociale” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Mattarella : "Il lavoro è una risorsa chiave - garantire giustizia sociale e coesione" -  Secondo il programma, Sergio Mattarella deporrà una corona di fiori al monumento ai caduti, poi si trasferirà in municipio per un breve incontro con i rappresentanti istituzionali. Da li' andrà in piazza per partecipare alla cerimonia commemorativa della zona libera della Carnia e dell'Alto ... (Agi.it)

Mattarella : garantire giustizia sociale - Così Mattarella nel messaggio per il convegno annuale della federazione dei Cavalieri del Lavoro. 10. "La persona è al centro del progresso sociale",scrive,e sottolinea: affermare "crescita sostenibile, equa,inclusiva". 40 "Le continue evoluzioni cui il mercato del lavoro è soggetto richiamano ... (Televideo.rai.it)