Marcuzzi e De Martino | Ritorno di fiamma di nuovo insieme

Marcuzzi e De Martino: ‚ÄúRitorno di fiamma, di nuovo insieme‚ÄĚ (Di mercoled√¨ 9 ottobre 2024) Quattro anni fa Dagospia ha lanciato una bomba di gossip su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, parlando di una frequentazione segreta mentre lui stava con Belen Rodriguez. Il conduttore dopo qualche giorno ha smentito tutto, mentre Belen √® rimasta in silenzio fino allo scorso dicembre, quando rispondendo a un utente che ha riportato a galla il rumor ha scritto: ‚ÄúConfermo‚Äú. Dopo mesi di silenzio oggi il caso si √® riaperto. Maria De Filippi chiama Stefano De Martino a #taleequaleshow pic.twitter.com/opZy3yqrcb ‚ÄĒ MaccheTiVu (@macchetivu) September 21, 2024 Marcuzzi e De Martino si frequentano nuovamente? Il settimanale Diva e Donna ha parlato di un possibile Ritorno di fiamma tra i due conduttori Rai: ‚ÄúSei anni fa Stefano trad√¨ Belen con Alessia, ora sono entrambi single ed c‚Äô√® il Ritorno di fiamma, sono di nuovo insieme‚ÄĚ. Biccy.it - Marcuzzi e De Martino: ‚ÄúRitorno di fiamma, di nuovo insieme‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoled√¨ 9 ottobre 2024) Quattro anni fa Dagospia ha lanciato una bomba di gossip su Alessiae Stefano De, parlando di una frequentazione segreta mentre lui stava con Belen Rodriguez. Il conduttore dopo qualche giorno ha smentito tutto, mentre Belen √® rimasta in silenzio fino allo scorso dicembre, quando rispondendo a un utente che ha riportato a galla il rumor ha scritto: ‚ÄúConfermo‚Äú. Dopo mesi di silenzio oggi il caso si √® riaperto. Maria De Filippi chiama Stefano Dea #taleequaleshow pic.twitter.com/opZy3yqrcb ‚ÄĒ MaccheTiVu (@macchetivu) September 21, 2024e Desi frequentano nuovamente? Il settimanale Diva e Donna ha parlato di un possibileditra i due conduttori Rai: ‚ÄúSei anni fa Stefano trad√¨ Belen con Alessia, ora sono entrambi single ed c‚Äô√® ildi, sono di‚ÄĚ.

