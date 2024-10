Maltempo a Milano e Lombardia: allerta meteo rossa. Giovedì da incubo con violenti nubifragi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano – Dopo un martedì molto difficile sul fronte meteo, sulla Lombardia si profila un Giovedì da incubo a causa di una violenta ondata di Maltempo che sta per abbattersi – nuovamente – sul territorio regionale. Se in gran parte della Lombardia anche oggi, mercoledì 9 settembre, non sono mancate piogge, per domani, Giovedì 10 ottobre, il quadro sarà decisamente più critico. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, Giovedì 10 ottobre, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori della Lombardia. Durante l'allerta meteo per Maltempo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Particolarmente a rischio Lambro e Seveso. Ilgiorno.it - Maltempo a Milano e Lombardia: allerta meteo rossa. Giovedì da incubo con violenti nubifragi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Dopo un martedì molto difficile sul fronte, sullasi profila undaa causa di una violenta ondata diche sta per abbattersi – nuovamente – sul territorio regionale. Se in gran parte dellaanche oggi, mercoledì 9 settembre, non sono mancate piogge, per domani,10 ottobre, il quadro sarà decisamente più critico. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani,10 ottobre,per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori della. Durante l'persi invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Particolarmente a rischio Lambro e Seveso.

Maltempo in Lombardia - allerta rossa per pioggia forte mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre - Dalle ore 14. 30 di oggi mercoledì 9 ottobre e per la giornata di domani giovedì 10 ottobre il Centro funzionale della Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico e un'allerta gialla per temporali e vento forte. Si intensifica il maltempo sulla regione. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo - oggi allerta rossa in Liguria e Lombardia. Arancione in 7 regioni - Ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: diramata allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Disposta a Genova per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. (Tg24.sky.it)

Maltempo - oggi allerta rossa in Liguria e Lombardia. Arancione in 7 regioni. DIRETTA - Disposta a Genova per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La città è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte, esondato il rio Fegino. A Milano il Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione. Ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: diramata allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, arancione sull'intero Lazio e ... (Tg24.sky.it)