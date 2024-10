LIVE Valerenga-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cantore sblocca la gara con un gioiello (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36? Peyraud-Magnin! Che salvataggio: serpentina in area di Saevik che trova Tvedten ad altezza dischetto: Bonansea sporca e la numero 10 sciupa. 34? Squillo Juventus! Caruso combina con Vangsgaard sulla sinistra e crossa sul secondo palo: nessuna maglia bianconera ad attaccare la soluzione del capitano della Juventus. 33? Solito tentativo di Thomsen che però viene ben fronteggiata sulla destra dal ripiegamento di Bonansea. Juventus che ora comincia il possesso palla. 31? La speranza è che cominci una nuova partita per la Juventus. Il gol realizzato può infondere fiducia e serenità nel palleggio, dopo un avvio in chiaroscuro. Oasport.it - LIVE Valerenga-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cantore sblocca la gara con un gioiello Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36? Peyraud-Magnin! Che salvataggio: serpentina in area di Saevik che trova Tvedten ad altezza dischetto: Bonansea sporca e la numero 10 sciupa. 34? Squillo! Caruso combina con Vangsgaard sulla sinistra e crossa sul secondo palo: nessuna maglia bianconera ad attaccare la soluzione del capitano della. 33? Solito tentativo di Thomsen che però viene ben fronteggiata sulla destra dal ripiegamento di Bonansea.che ora comincia il possesso palla. 31? La speranza è che cominci una nuova partita per la. Il gol realizzato può infondere fiducia e serenità nel palleggio, dopo un avvio in chiaroscuro.

