LIVE Paolini-Yuan 4-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: torna pericolosamente sotto la cinese nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Servizio vincente. Adesso il margine è di solo un turno di battuta. Attenzione! A-40 Larga la difesa in chop di dritto di Jasmine. 40-40 Servizio, dritto e smash. 40-A Favolosa palla corta di Jasmine a segno. 40-40 Lungo il dritto alto difensivo di Jasmine. 40-A Brutto errore di rovescio di Yuan. Palla break fondamentale! 40-40 Appena largo il dritto definitivo di Yuan. 40-30 Prima slice e comodo dritto. 30-30 Inside in pesante di Paolini, lungo il recupero della cinese. 30-15 Gran schema, slice, rovescio di là e volèe a campo aperto! Brava. 15-15 Prima vincente. 0-15 Con il dritto lungolinea Paolini! 4-2 Altro vincente della cinese. Perde uno dei due break di margine l'azzurra. 15-40 Largo il cross di dritto di Paolini. 15-30 Con il rovescio dopo la risposta sulla riga fa punto Yuan. 15-15 Lungo il rovescio difensivo di Jasmine.

