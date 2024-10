361magazine.com - L’ex fidanzata di Genovese era in cerca di soldi: le ultime

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le parole della donna Aveva usato la tv,ragazza di Albertoper accusare l’uomo di averlo stuprata. Accusa per cui, l’imprenditore di Terrazza Sentimento, è stato assolto. Nel complesso è stato condannato per un’altra tentata violenza e altri reati a 15 mesi che si aggiungono a 6 anni e 11 mesi che sta scontando dopo il primo processo per due violenze. Come spiega Corriere, la ex avrebbe sfruttato la vicenda per averepuntando sulla «morbosità dell’opinione pubblica e dei media». Per le stesse ragioni, a gennaio 2021, ha preso parte a Non è l’Arena di Giletti. Aveva accusato l’uomo di violenza per ottenere: «consistente somma di denaro in cambio di dichiarazioni» a carico del loro cliente che, però, si sono rivelate inattendibili».