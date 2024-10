Lega Dilettanti e Unobravo, iniziativa per la salute mentale: i dettagli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete: "Dobbiamo preoccuparci anche di come é vissuto lo sport" Golssip.it - Lega Dilettanti e Unobravo, iniziativa per la salute mentale: i dettagli Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente dellaNazionaleAbete: "Dobbiamo preoccuparci anche di come é vissuto lo sport"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abete rieletto presidente della Lega Dilettanti - Tenere lontano il mondo della politica dallo sport e ribadire l’autonomia di quest’ultimo. È uno dei perni centrali del discorso che Giancarlo Abete ha tenuto nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta all’Hilton Rome Airport di Fiumicino e che lo ha confermato all’unanimità presidente... (Today.it)

FIGC - Abete CONFERMATO alla guida della Lega Nazionale Dilettanti : le sue DICHIARAZIONI - Altri quattro anni dopo aver iniziato a marzo 2022 dopo essere stato eletto all’unanimità dai 91 votanti dell’Assemblea. Giancarlo Abete continuerà per altri quattro anni ad essere alla guida della Lega Nazionale Dilettanti Attraverso un comunicato ufficiale della FIGC, è stata confermata la guida da parte di Giancarlo Abete per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti. (Calcionews24.com)

Giancarlo Abete rieletto alla guida della Lega Nazionale Dilettanti - Sarà ancora Giancarlo Abete il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, oggi al voto a Roma per eleggere la propria governance per i prossimi quattro anni. Esattamente come nel 2022, la volontà della base del calcio italiano si è compattata sull’ex numero uno federale, a conferma... (Veneziatoday.it)