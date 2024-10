Las Palmas | esonerato Carrion arriva Diego Martinez

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Lascambia guida tecnica dopo un difficile inizio di campionato. Il club delle Canarie ha annunciato l’esonero di Luis Miguelche in queste prime nove giornate della Liga spagnola ha ottenuto soltanto tre punti, perdendo sei partite su nove. Il nuovo allenatore saràMartínez, che ha firmato un contratto fino al giugno 2025 con opzione per un’ulteriore stagione in caso di salvezza. Il tecnico ripartirà dall’ultimo posto in classifica con cinque punti da recuperare sul Leganes, che oggi sarebbe salvo. Al termine della sosta nazionali sarà subito sfida importante in casa del Valencia terzultimo. LasSportFace.