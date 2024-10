Iltempo.it - La Russa chiama Fontana dopo l'affaire Striano e lo scoop de Il Tempo: “Sincera solidarietà e vicinanza”

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente del Senato, Ignazio La, ha telefonato al presidente della Camera, Lorenzo, per esprimere la sua "". Secondo quanto emerso dalle carte della Procura di Perugia, riprese dal nostro giornale, infatti, il finanziere Pasquale, indagato per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto in concorso con l'ex Pm Antonio Laudati e alcuni cronisti, avrebbe controllato anche il presidente della Camera subitola sua elezione a Montecitorio. Ma su di lui, non avrebbe "trovato nulla". Questo il testo completo dell'articolo di Rita Cavallaro apparso sull'edizione del 9 ottobre de Il: “& Co non spiavano solo il governo Meloni, ma anche le più alte cariche dello Stato.