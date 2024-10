Amica.it - La notte ti fa bella (ma solo con la giusta crema)

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Usare laè importante. I motivi sono noti. Mentre noi riposiamo, le cellule della nostra pelle si attivano più che mai per riparare i danni causati al viso, durante il giorno, da stress e inquinamento. In un mondo ideale, dunque, svegliarsi con la pelle riposata, levigata, luminosa e distesa sarebbe la regola. Proprio grazie alla naturale attività cellulare. Una condizione che potrebbe anche favorire l’inizio di una giornata positiva, e, perché no, la stimolazione dell’ormone della felicità. Nella realtà, invece, ciò non accade. O comunque non avviene come dovrebbe.