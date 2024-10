La Chiesa di Milano ricorda il beato Carlo Acutis, la messa venerdì 11 ottobre con i ragazzi degli oratori (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Sabato 12 ottobre ricorre la memoria liturgica del beato Carlo Acutis (la data è quella della sua morte), in vista della canonizzazione annunciata da papa Francesco lo scorso 23 maggio e prevista per il Giubileo del 2025. Sebbene la data ufficiale non sia ancora stata stabilita dal Vaticano, sono molte le iniziative che la Diocesi di Milano, anche attraverso la Fom, Fondazione oratori milanesi, ha avviato nel percorso di preparazione per celebrare la santità di questo giovane ambrosiano, deceduto nel 2006 a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. Il primo momento si terrà domani venerdì 11 ottobre, alle 19, con una messa nella parrocchia di Santa Maria Segreta (in piazza Tommaseo vicino al Cenacolo e a Santa Maria delle Grazie) che Carlo frequentava quotidianamente. Ilgiorno.it - La Chiesa di Milano ricorda il beato Carlo Acutis, la messa venerdì 11 ottobre con i ragazzi degli oratori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 92024 – Sabato 12ricorre la memoria liturgica del(la data è quella della sua morte), in vista della canonizzazione annunciata da papa Francesco lo scorso 23 maggio e prevista per il Giubileo del 2025. Sebbene la data ufficiale non sia ancora stata stabilita dal Vaticano, sono molte le iniziative che la Diocesi di, anche attraverso la Fom, Fondazionemilanesi, ha avviato nel percorso di preparazione per celebrare la santità di questo giovane ambrosiano, deceduto nel 2006 a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. Il primo momento si terrà domani11, alle 19, con unanella parrocchia di Santa Maria Segreta (in piazza Tommaseo vicino al Cenacolo e a Santa Maria delle Grazie) chefrequentava quotidianamente.

La Chiesa di Milano ricorda il beato Carlo Acutis, la messa venerdì 11 ottobre con i ragazzi degli oratori

