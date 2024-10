Iltempo.it - La chiamano Europatrimoniale, ma la pagheranno gli italiani. Landini salta sul carro

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non solo non lascia ma, anzi, raddoppia. Nonostante la pioggia di critiche feroci, giunte sia da destra, che dagli alleati centristi, Elly Schlein è tornata alla carica con uno dei mantra più stantii della sinistra italiana: la patrimoniale. Un provvedimento che trasuda l'innato odio dei nipoti di Carlo Marx per chi ha avuto successo nella vita e ha guadagnato più della media. E non tiene conto dei nefasti effetti che avrebbe sull'economia reale (leggi, le aziende fuggirebbero dal nostro Paese). La donna dai tre passaporti è tornata ieri sul tema rilanciando la proposta a livello continentale. «La prima cosa da fare è combattere l'evasione fiscale, abbiamo un governo che ha fatto 20 condoni, è un segnale per chi vuole fare il furbo.