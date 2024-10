Tvzap.it - Jacopo e Gaia di “Casa A Prima Vista, è ancora polemica: cosa fa il padre

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Programmi tv. Nel corso dell’ultima puntata di “”, ha suscitato una grandesui social la richiesta dei gemelli di 23 anni,. I due hanno chiesto supporto per l’acquisto di un’abitazione nel quartiere Parioli di Roma. Tuttavia, le dichiarazioni fatte agli agenti della trasmissione di Real Time hanno lasciato tutti senza parole. Il loro obiettivo è trovare unaper evitare di continuare ad essere pendolari, ma la somma richiesta per l’acquisto ha sorpreso e lasciato sbigottiti i presenti. ( dopo le foto) Leggi anche: “LOL 5”, svelato il nuovo cast: chi sono i concorrenti Leggi anche: Tv italiana in lutto, ci lascia una grande “Case A”, èsuIl pubblico di “” ha reagito con indignazione alla richiesta dei gemelli