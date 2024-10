Italia, Maldini sogna Kakà: punta ad essere come l’idolo da bambino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sul possibile impiego di Daniel Maldini nell’Italia di Luciano Spalletti dopo la prima convocazione in Nazionale. I dettagli Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti starebbe studiando delle mosse innovative per la sua Italia. Il ct punta infatti molto sui gol di Mateo Retegui, che deve confermare le prestazioni che Calcionews24.com - Italia, Maldini sogna Kakà: punta ad essere come l’idolo da bambino Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sul possibile impiego di Danielnell’di Luciano Spalletti dopo la prima convocazione in Nazionale. I dettagli Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti starebbe studiando delle mosse innovative per la sua. Il ctinfatti molto sui gol di Mateo Retegui, che deve confermare le prestazioni che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Daniel Maldini come Cesare e Paolo : convocato in Nazionale da Luciano Spalletti - Milan, Daniel Maldini nella storia: dopo Cesare e Paolo anche lui giocherà in Nazionale View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Spalletti – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – avrebbe scelto di ... (Dailymilan.it)

Nazionale italiana - i convocati del ct Luciano Spalletti : i giovani Pisilli e Maldini - ma anche due novità da Juventus e Milan - 45, diretta su Rai 1) allo Stadio Olimpico di Roma affronterà il Belgio, mentre lunedì 14 ottobre (ore 20. A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo (18 giugno 2002) e 61 anni dopo nonno Cesare, un Maldini torna quindi a indossare la maglia azzurra. Questo l’elenco dei ... (Ilfattoquotidiano.it)