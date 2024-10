Israele-Francia (Uefa Nations League A, 10-10-2024 ore 20:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Deschamps dà a Tchouameni la fascia di capitano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Seconda finestra stagionale dedicata alla Nations League A e terza giornata di gare: la Francia di Deschamps è impegnata sul neutro di Budapest contro la nazionale di Israele. Designata come vittima sacrificale in un girone di ferro, la nazionale di Ben Shimon sta purtroppo rispettando le attese: 2 KO in altrettante gare e 5 gol subiti, con la magra consolazione di aver segnato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Israele-Francia (Uefa Nations League A, 10-10-2024 ore 20:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Deschamps dà a Tchouameni la fascia di capitano Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Seconda finestra stagionale dedicata allaA e terza giornata di gare: ladiè impegnata sul neutro di Budapest contro la nazionale di. Designata come vittima sacrificale in un girone di ferro, la nazionale di Ben Shimon sta purtroppo rispettando le attese: 2 KO in altrettante gare e 5 gol subiti, con la magra consolazione di aver segnato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Calcio : Nations League. Germania - Gosens torna in Nazionale - Dopo che David Raum (Lipsia) ha lasciato la selezione tedesca in anticipo, per un infortunio alla caviglia, il ct Julian Nagelsmann ha convocato il laterale sinistro della Fior . ROMA - Robin Gosens è tornato in Nazionale. Il laterale sinistro della Fiorentina convocato al posto dell'infortunato Raum. (Ilgiornaleditalia.it)

Nazionale Under 20 - Elite League : gli Azzurrini impegnati contro l’Inghilterra - . Gli Azzurrini sfidano l’Inghilterra nel secondo impegno casalingo, dopo la partita a Rieti contro la Germania. The post Nazionale Under 20, Elite League: gli Azzurrini impegnati contro l’Inghilterra appeared first on SportFace. Ad ospitare la sfida sarà lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, che consentirà ingresso libero e gratuito per assistere alla partita, trasmessa anche su RaiSport. (Sportface.it)

Continua l'avventura del francavillese Sandro Palmitesta con la Nazionale dell'Albania : dopo l'Europeo c'è la Nations League [FOTO] - Ormai è parte integrante della Nazionale, perno insostituibile della massima rappresentativa di calcio dell'Albania. Sandro Palmitesta da Francavilla al Mare è lo chef delle Aquile e grazie a competenza, talento, dedizione e professionalità ha conquistato tutti tanto da restare aggregato al... (Chietitoday.it)