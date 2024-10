Inzaghi interrogato sui biglietti agli ultrà: "Volevo più tifosi allo stadio" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Non sapevo di pressioni sulla società. Dissi alla società che servivano più biglietti, Volevo più tifosi allo stadio che potessero incitare la squadra". È questa la testimonianza dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi che, mercoledì mattina, è stato ascoltato dalla polizia nell'ambito Milanotoday.it - Inzaghi interrogato sui biglietti agli ultrà: "Volevo più tifosi allo stadio" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Non sapevo di pressioni sulla società. Dissi alla società che servivano piùpiùche potessero incitare la squadra". È questa la testimonianza dell'allenatore dell'Inter Simoneche, mercoledì mattina, è stato ascoltato dalla polizia nell'ambito

