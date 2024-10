“Il mio nome è Nessuno” di Christian Angeli e Francesco Polizzi: in scena al Teatro di Documenti fino al 13 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Odissea, viaggio iniziatico alla base della civiltà occidentale, narra le peripezie di Ulisse, nascoste anche nella comune vita quotidiana dell’uomo contemporaneo. In scena al Teatro Di Documenti fino al 13 ottobre “Il mio nome è Nessuno”, adattamento dall’ Odissea di Omero a cura di ÈranosTeatro. Lo spettacolo, regia di Christian Angeli e Francesco Polizzi, con le musiche di Franco Accascina e l’interpretazione di Francesco Polizzi, si propone come rito e mimesis dell’esperienza iniziatica. Le avventure di Odisseo sono cantate e interpretate da un cantore – rapsodo che, entrando ed uscendo dalla narrazione, assume le sembianze di tutti i personaggi dell’epopea omerica. La narrazione poetica si alterna alla musica e ai flashback drammatizzati del racconto di Ulisse. Romadailynews.it - “Il mio nome è Nessuno” di Christian Angeli e Francesco Polizzi: in scena al Teatro di Documenti fino al 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Odissea, viaggio iniziatico alla base della civiltà occidentale, narra le peripezie di Ulisse, nascoste anche nella comune vita quotidiana dell’uomo contemporaneo. InalDial 13“Il mio”, adattamento dall’ Odissea di Omero a cura di Èranos. Lo spettacolo, regia di, con le musiche di Franco Accascina e l’interpretazione di, si propone come rito e mimesis dell’esperienza iniziatica. Le avventure di Odisseo sono cantate e interpretate da un cantore – rapsodo che, entrando ed uscendo dalla narrazione, assume le sembianze di tutti i personaggi dell’epopea omerica. La narrazione poetica si alterna alla musica e ai flashback drammatizzati del racconto di Ulisse.

