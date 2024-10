361magazine.com - Il giallo di Gravina: oggi l’udienza di convalida del fermo di Giuseppe Lacarpia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un omicidio efferato quello di Maria Arcangela Turturo uccisa dal marito, in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazioneè in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver ucciso la moglie, Maria Arcangela Turturo, 60 anni, simulando una sorta di incidente prima, per poi ucciderla rompendole le costole e strangolandola., mercoledì 9 ottobre 2024, per luidideldavanti alla gip Isabella Valeria Valenzi. Quello di Turturo è un delitto annunciato. Anni di violenze domestiche subite dalla donna. In ospedale, le ultime parole della vittima, confermano l’accusa: «Mi voleva uccidere». L’uomo quella sera non avrebbe dovuto guidare, viste le sue patologie neurologiche, invece lo fece, per porre in atto il suo piano diabolico.