Il dramma dei rifugiati siriani in Libano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La situazione dei rifugiati siriani in Libano è drammatica, aggravata dalla recente offensiva israeliana che ha intensificato i bombardamenti nel sud del paese. Circa un milione di persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case. Tra essi, molti rifugiati siriani già sfollati a causa della guerra civile nel loro paese, che ora si trovano di fronte a un dilemma mortale. La scelta è: rimanere in Libano, dove il conflitto si fa sempre più vicino, o tornare in una Siria ancora devastata dalla guerra e sotto un regime che potrebbe imprigionarli o perseguitarli. Cosa sta succedendo e quali erano le premesse L'offensiva militare israeliana contro Hezbollah nel sud del Libano ha acuito ulteriormente la già fragile situazione dei rifugiati siriani. Fuggiti dalla guerra civile nel loro paese dal 2011, circa 1,5 milioni di rifugiati siriani si erano stabiliti in Libano.

