Guerra in Ucraina, Zakharova: "Il pericolo di guerra nucleare è seriamente aumentato"

Il pericolo di una guerra nucleare "è seriamente aumentato" a causa delle "politiche distruttive dell'Occidente", a dirlo è stata la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, Maria Zakharova. "Su questo avvertiamo chiaramente sia gli Stati Uniti sia gli altri membri della Nato che seguono la linea americana", ha aggiunto Zakharova, citata dall'agenzia Interfax.

