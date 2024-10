Germania in recessione il Pil 2024 viene rivisto al ribasso -02%

Quifinanza.it - Germania in recessione, il Pil 2024 viene rivisto al ribasso, -0,2%

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua il periodo di difficoltà per l’economia dellacon il governo di Berlino che ha tagliato le stime sul Pil delaffermando che la “più grande economia europea subirà una contrazione per il secondo anno consecutivo prima che la ripresa inizi nel 2025”. Con sullo sfondo una non impossibile, il Paese è costretto a rivedere ali propri obiettivi produttivi dopo una serie di eventi decisamente negativi che l’hanno investita, dalle possibili di chiusure di Volkswagen al congelamento di un importante progetto della multinazionale Intel. Le stime del PildellaCosì come riferito dal governo tedesco guidato da Olaf Scholz, il Pil nazionale si contrarrà dello 0,2% nel, andando quindi marcatamente nella direzione opposta rispetto all’espansione inizialmente prospettata dello 0,3%.