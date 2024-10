Quotidiano.net - Florida, ecco l'uragano Milton: sirene per l’evacuazione. Dovrebbe toccare terra entro stasera. Diverse città a rischio tornado

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 - Una sirena risuona a Redington Shores, sulla costa della, in uno scenario quasi spettrale: è l'allarme che indica l'evacuazione obbligatoria per l'arrivo dell', che è stato elevato a categoria 5, la più alta della scala Saffir-Simpson, con venti fino a 270 km orari, ha annunciato il Curagani statunitense (NHC). Si prevede chediventi un "importante e pericoloso" quando raggiungerà la costa occidentale della. L'aumenterà di intensità nel corso della giornata di oggi, esponendoaldi. È questo l'ultimo avvertimento dello Storm Prediction Center (SPC). Oltre 3 milioni di persone in alcune zone dellacentrale e meridionale sono ora aaumentato (livello 3 su 5) di forti temporali, tra cui ledi Fort Myers, Sarasota e Melbourne, ha affermato l'SPC.