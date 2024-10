Sbircialanotizia.it - Femminicidio Caserta, comandante carabinieri Maddaloni: “Mai segnalazioni prima del delitto”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il capitano Federico Arrigo all'Adnkronos: "Durante l'interrogatorio il 30enne ha ammesso l'omicidio della moglie ma non ha dato spiegazioni" "Mai nessuna denuncia, pregresse richieste di intervento in casa dei due odal vicinato. Le persone sentite a sommarie informazioni non hanno riferito alcun segnale che lasciasse presagire la tragedia". A parlare all'Adnkronos è il