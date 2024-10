Emily in Paris, Macron tuona: "Il suo trasferimento a Roma non ha senso, la rivoglio a Parigi" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente della repubblica francese non ha apprezzato il recente trasferimento dello show Netflix nella capitale italiana Nelle ultime ore, Variety ha pubblicato una lunga ed esaustiva intervista al Presidente Emmanuel Macron, che ha avuto al centro l'avanzamento dei media e la promozione di sempre più show e lungometraggi in territorio francese. La testata, quindi, ha incalzato il presidente sul cameo della moglie Brigitte nella quarta stagione di Emily in Paris, di cui si è detto "super orgoglioso". "Ero molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. Sono solo pochi minuti, ma credo che sia stato un momento molto bello per lei. Penso che sia positivo per l'immagine della Francia. Emily in Paris è uno show Movieplayer.it - Emily in Paris, Macron tuona: "Il suo trasferimento a Roma non ha senso, la rivoglio a Parigi" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente della repubblica francese non ha apprezzato il recentedello show Netflix nella capitale italiana Nelle ultime ore, Variety ha pubblicato una lunga ed esaustiva intervista al Presidente Emmanuel, che ha avuto al centro l'avanzamento dei media e la promozione di sempre più show e lungometraggi in territorio francese. La testata, quindi, ha incalzato il presidente sul cameo della moglie Brigitte nella quarta stagione diin, di cui si è detto "super orgoglioso". "Ero molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. Sono solo pochi minuti, ma credo che sia stato un momento molto bello per lei. Penso che sia positivo per l'immagine della Francia.inè uno show

