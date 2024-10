Ilfattoquotidiano.it - “E’ ora che la signora Lagarde abbassi in maniera più sostanziosa i tassi”: il discorso di Tajani in Brasile

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “C’è un problema che riguarda i. Noi paghiamo più per interessi sul debito pubblico rispetto a quanto spendiamo per la sanità. E’ giunta l’ora che finalmente lainpiù”. Con queste parole il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioha aperto il Business Forum Italia-a San Paolo, sottolineando la necessità per le imprese italiane di continuare a puntare sull’internazionalizzazione e l’export, malgrado il contesto economico globale complesso. “Serve più coraggio – ha proseguito-. Lei si arrabbia e dice che è indipendente. La Banca centrale è indipendente, ma io sono libero di esprimere le mie idee e dire quello che penso: se si vuol crescere, in questa fase bisogna diminuire il costo del denaro”.