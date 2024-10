“Dopo un episodio spiacevole a Roma, abbiamo temporaneamente dovuto sospendere il servizio per gli uomini”, ma la “grattineria” rilancia su Milano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver aperto i battenti a Roma, sbarca a Milano il primo centro specializzato nel Nord Italia nel trattamento di grattini. Sì proprio i grattini in varie parti del corpo. Una Spa del grattino insomma. Se avete partner o famigliari che si annoiano Dopo solo pochi secondi, la grattineria Pidipidi non si pone limiti di tempo e potrete godere di attimi di relax. Naturalmente nel listino ci sono anche massaggi e depilazioni. “L’idea mi è venuta nel 2019 – ha spiegato a La Stampa Veronica Crisafulli, 30enne Romana ideatrice-fondatrice della grattineria Pidipidi –. Poi il Covid e altri progetti hanno bloccato lo sviluppo del format. La scorsa primavera, con gli altri miei soci Andrea Taibi e Alice Fronterré abbiamo sviluppato il modello di business e a giugno abbiamo lanciato un test su TikTok, per capire la risposta dei ragazzi della Gen Z”. Ilfattoquotidiano.it - “Dopo un episodio spiacevole a Roma, abbiamo temporaneamente dovuto sospendere il servizio per gli uomini”, ma la “grattineria” rilancia su Milano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)aver aperto i battenti a, sbarca ail primo centro specializzato nel Nord Italia nel trattamento di grattini. Sì proprio i grattini in varie parti del corpo. Una Spa del grattino insomma. Se avete partner o famigliari che si annoianosolo pochi secondi, laPidipidi non si pone limiti di tempo e potrete godere di attimi di relax. Naturalmente nel listino ci sono anche massaggi e depilazioni. “L’idea mi è venuta nel 2019 – ha spiegato a La Stampa Veronica Crisafulli, 30ennena ideatrice-fondatrice dellaPidipidi –. Poi il Covid e altri progetti hanno bloccato lo sviluppo del format. La scorsa primavera, con gli altri miei soci Andrea Taibi e Alice Fronterrésviluppato il modello di business e a giugnolanciato un test su TikTok, per capire la risposta dei ragazzi della Gen Z”.

