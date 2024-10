Sport.quotidiano.net - Dawson, solo una botta. Ma rientro incerto. L’infortunio è comunque l’ennesima tegola

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha giocato e ha messo in mostra ancora troppo poco, ma di certo questi primi due mesi dell’avventura forlivese di Shawnnon sono certo stati baciati dalla fortuna. Prima l’arrivo in ritardo per problemi oggettivi (è stato acquistato tardi) e perdipiù un approdo in non perfette condizioni fisico-atletiche con la conseguenza di una condizione da recuperare per mettersi al pari dei compagni: poi un’attenta gestione nelle gare di precampionato (al torneo di Modena ha giocatouna gara su due) con l’aggiunta di qualche problemino al ginocchio destro, quello nel quale subì l’operazione qualche anno fa per la rottura del legamento crociato. Il problema si è ripresentato dopo la gara di una settimana fa contro Cento e infatti il giocatore è stato tenuto precauzionalmente a riposo domenica nella partita vinta contro la Tezenis Verona.