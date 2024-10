Lanazione.it - Dalla Toscana alla Spagna per il convegno internazionale di Iclcm

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Undal respiroattende la rete di-International Committee for Literary and Composers’ Museums, il Comitato Tematicodi Icom per i musei letterari, musicali e le case museo di scrittori e musicisti. L’appuntamento è fissato indal 23 al 27 ottobre. Ilsi intitola “L'ispirazione delle opere letterarie nella musica” ed è dedicato al 25° anniversario della scomparsa di Uxío Novoneyra, “Ilsarà l’occasione per incontrare tanti colleghi delle case museo di tutto il mondo, dei musei letterari e musicali - dichiara Adriano Rigoli, presidente dell'e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Musica e letteratura sono state spesso intrecciate nel corso della storia. Durante ilverrà esplorata un’ampia gamma di questioni legate proprio al profondo legame tra letteratura e musica.