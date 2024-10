Crosetto: “Mai gelo con la Premier”. Il ministro al Copasir e poi da Giorgia Meloni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Nessun dissidio con la Premier". Guido Crosetto e la Premier Giorgia Meloni commentano con un sorriso le voci su una presunta tensione nei loro rapporti, ma il ministro della Difesa usa anche toni perentori con due post sui social, chiarendo il perché di sue diverse assenze alle recenti riunioni del Consiglio dei ministri: un elemento che, stando al retroscena pubblicato sul Corriere della Sera, lasciava ipotizzare una certa freddezza nei suoi rapporti con il presidente del Consiglio, assieme alla quale condivide anni di militanza nel partito che entrambi hanno fondato L'articolo Crosetto: “Mai gelo con la Premier”. Il ministro al Copasir e poi da Giorgia Meloni proviene da Firenze Post. .com - Crosetto: “Mai gelo con la Premier”. Il ministro al Copasir e poi da Giorgia Meloni Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Nessun dissidio con la". Guidoe lacommentano con un sorriso le voci su una presunta tensione nei loro rapporti, ma ildella Difesa usa anche toni perentori con due post sui social, chiarendo il perché di sue diverse assenze alle recenti riunioni del Consiglio dei ministri: un elemento che, stando al retroscena pubblicato sul Corriere della Sera, lasciava ipotizzare una certa freddezza nei suoi rapporti con il presidente del Consiglio, assieme alla quale condivide anni di militanza nel partito che entrambi hanno fondato L'articolo: “Maicon la”. Ilale poi daproviene da Firenze Post.

"Nessun gelo con la premier". Crosetto smentisce tutto : la verità su Meloni - Solo per essere chiari, non c'è e non c'è mai stato gelo.     «Per essere ancora più esplicito - precisa - nell'ultima settimana ci siamo sentiti o visti almeno 2/3 volte al giorno per monitorare la situazione in Medio Oriente, più volte per Albania, due volte per preparare Ramstein (poi saltato), due volte per preparare incontro con Zelensky e delegazione ucraina, una volta per G7 ... (Iltempo.it)