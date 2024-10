Quotidiano.net - Conte, sulle tasse Meloni ha una bella faccia tosta

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "ha una, dice che non ha aumentato le. E cos'è il raddoppio dell'Iva sui pannolini? Cosa sono i tagli alla sanità e alle pensioni? E i tagli delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa a parte dei giovani? E ancora l'interventoaccise che, addirittura, comporterà un aumento del carrello della spesa. Ecco questi sono tagli, sono nuove. In più, il patto di stabilità cosa prospetta? Tagli per 13 miliardi. Chi l'ha sottoscritto? Giorgiacon questo governo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, in un punto stampa alla Camera.