Consulta, elezione ancora ferma. Pd sull'Aventino per stanare Conte (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ottava fumata nera sul voto del giudice della Corte costituzionale: vacante da un anno. I dem impongono l'assenza dall'Aula per andare allo scontro. E i 5s si adeguano Ilgiornale.it - Consulta, elezione ancora ferma. Pd sull'Aventino per stanare Conte Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ottava fumata nera sul voto del giudice della Corte costituzionale: vacante da un anno. I dem impongono l'assenza dall'Aula per andare allo scontro. E i 5s si adeguano

Consulta - veti e interessi di partito : l’opposizione fa saltare di nuovo l’elezione del giudice mancante - Elly Schlein ha salutato quanto accaduto come un successo politico, rivendicando che “la compattezza delle opposizioni ha fermato la forzatura della maggioranza”. In realtà , quello che si è consumato in Parlamento, a Camere riunite, è stato solo l’ennesimo danno provocato da una opposizione ... (Secoloditalia.it)

Meloni “furiosa” per diffusione chat private di Fdi su elezione giudice consulta : “Mollerò per questo - so chi è l'infame” - Giorgia Meloni ha mostrato tutto il suo “sdegno” per la fuga di notizie che l'ha coinvolta e che ha portato allo “scandalo” sull'elezione del nuovo giudice della Consulta, posto ormai vacante da 10 mesi. La Meloni non sopporterebbe l'idea che sui giornali finiscano le comunicazioni interne dei ... (Ilgiornaleditalia.it)

Consulta - il centrodestra vota scheda bianca - le opposizioni unite disertano : salta l'elezione di Marini - La maggioranza sperava che le opposizioni partecipassero al voto, così da pescare tra i franchi tiratori i voti necessari per arrivare al quorum fissato a 363. "L'argine con le opposizioni ha retto perché condividiamo il fatto che siamo di fronte a una forzatura ingiustificata, senza che sia stato ... (Ilfoglio.it)